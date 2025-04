Wohnungseinbruch in Westernohe

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit einer Familie aus und hebelten im Tatzeitraum 13.04.2025, 16:45 Uhr bis 14.04.2025, 14:30Uhr, eine Haustür eines am Waldrand gelegenen Mehrfamilienhauses auf.

Die Täter durchsuchten das Haus nach Bargeld, Schmuck und sonstigen Wertgegenständen. Entwendet wurde ein kleiner Tresor, in dem sich u.a. eine geringe Menge Bargeld befand. Sollten Zeugen in Westernohe, insbesondere im Bereich der Wochenendhaussiedlung, etwas aufgefallen sein, nimmt die Polizei Westerburg gerne Hinweise entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell