Wohnungseinbruch in Höhn

Unbekannte Täter nutzten am vergangenen Wochenende die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses aus und verübten im Zeitraum 18.07.2025, 19:45 Uhr - 20.07.2025, 15: 00 Uhr in der Markstraße in 56462 Höhn einen Wohnungseinbruch.