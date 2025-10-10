Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Marienberg

Im Zeitraum 07.10.2025, 14:45 Uhr, bis 10.10.2025, 08:00 Uhr, nutzten unbekannte Täter die Urlaubsabwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße in Bad Marienberg aus.

Die Täter gelangten gewaltsam in das Objekt und suchten dort offenkundig nach Bargeld und Schmuck.



Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden.



