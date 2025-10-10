Die Täter gelangten gewaltsam in das Objekt und suchten dort offenkundig nach Bargeld und Schmuck.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Marienberg
