Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der PI Westerburg

Hauptunfallursache war dabei Winterglätte, die insbesondere in den frühen Morgen- und Abendstunden zu gefährlichen Straßenverhältnissen führte.

Durch die Unfälle entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 50.000 Euro. Zudem wurden drei Personen leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich.

Aufgrund der glatten Fahrbahn musste am 29.01. in den frühen Morgenstunden die Bundesstraße 54 im Bereich Liebenscheid aufgrund der Glätte kurzfristig für den Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung konnte nach entsprechenden Maßnahmen zeitnah wieder aufgehoben werden.

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den winterlichen Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen. Hierzu zählen insbesondere eine reduzierte Geschwindigkeit, ein vergrößerter Sicherheitsabstand sowie eine dem Wetter angepasste Bereifung, um Verkehrsunfälle zu vermeiden.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell