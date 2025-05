Wirges - Verkehrsunfallflucht, Fahrzeugführer leicht verletzt, volltrunken und ohne Führerschein am Steuer

Am 06.05.2025 gegen 22:30 Uhr kam es in der Ortslage Wirges zu zwei Verkehrsunfällen.

Ein 20 jähriger Fahrzeugführer rammte zunächst in der Bahnhofstraße einen geparkten PKW und kurze Zeit später kollidierte er frontal mit einem geparkten PKW in der Christian Heibel Straße. Sein PKW war nach dem zweiten Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Mann flüchtete von der Unfallstelle. Später stellte er sich und gab zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand er merklich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Er zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu.



Dem Beschuldigten wurde ein Blutprobe entnommen. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ca. 20.000 Euro belaufen.



