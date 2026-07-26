Winkelbach
Winkelbach - versuchter Diebstahl von Arbeitsgerät
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Ein 40jähriger Dorfbewohner von Winkelbach stellte am Sonntag, 26.07.2026, gegen 02:40 Uhr auf dem Heimweg fest, dass seine Rüttelplatte nicht mehr auf seinem Grundstück, sondern auf der Fahrbahn stand.

Sodann konnte er den 56jährigen Verdächtigen dabei beobachten, wie dieser versuchte, diese Rüttelplatte zu seinem in der Nähe abgestellten Anhängergespann zog. Nach Verständigung der Polizei sprach er den anderen Bürger von Winkelbach an, der erst jetzt von dem versuchten Diebstahl absah.
Die Personalien wurden festgestellt, eine Strafanzeige wegen versuchtem Diebstahl aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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