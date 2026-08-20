Willmenrod - Diebstahl von Grabschmuck

Am Donnerstagmittag, 20.08.2026, wurde hiesiger Dienststelle bekannt, dass es auf dem Friedhof in Willmenrod zum Diebstahl von Grabschmuck gekommen ist.

Ein genauer Tatzeitraum ist bislang nicht einzugrenzen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs festgestellt haben, sowie Geschädigte der betroffenen Grabstätten werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden.



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Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg

Kexel, PHK



Telefon: 02663-9805-0





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