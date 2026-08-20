Ein genauer Tatzeitraum ist bislang nicht einzugrenzen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs festgestellt haben, sowie Geschädigte der betroffenen Grabstätten werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden.
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Willmenrod - Diebstahl von Grabschmuck
Ein genauer Tatzeitraum ist bislang nicht einzugrenzen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs festgestellt haben, sowie Geschädigte der betroffenen Grabstätten werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden.