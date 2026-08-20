Willmenrod
Willmenrod - Diebstahl von Grabschmuck
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am Donnerstagmittag, 20.08.2026, wurde hiesiger Dienststelle bekannt, dass es auf dem Friedhof in Willmenrod zum Diebstahl von Grabschmuck gekommen ist.

Ein genauer Tatzeitraum ist bislang nicht einzugrenzen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs festgestellt haben, sowie Geschädigte der betroffenen Grabstätten werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg
Kexel, PHK

Telefon: 02663-9805-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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