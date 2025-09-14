Diese sprechen dort zum Teil in aufdringlicher Manier Kunden an und geben in der Regel wahrheitswidrig vor, körperlich eingeschränkt zu sein und daher Geld und Unterschriften zu sammeln.
Die Polizei rät, diese Personen abzuweisen, kein Geld auszuhändigen bzw. keine Unterschriften zu leisten und die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662/9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Wiederholtes Auftreten von Bettlern