Wied - Unfallflucht nach Überfahren eines Verkehrszeichens

Aufgrund der Spurenlage dürfte ein Kraftfahrzeug die B413 aus Richtung Merkelbach kommend, in Richtung Wied befahren haben. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn rutschte das Fahrzeug über den Fahrbahnteiler und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Unfallzeitraum dürfte zwischen dem 10.01. und 11.01.2026 liegen.

Hinweise auf den Verursacher liegen zurzeit nicht vor. Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

pihachenburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell