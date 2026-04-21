Bisher wurden mindestens acht Fälle bekannt.
Die Gegenstände aus Messing oder Bronze wurden teilweise herausgerissen, oder durch den Einsatz einer Flex vom Grab getrennt.
Der Sachschaden beträgt auf jeden Fall mehrere Tausend Euro.
Täterhinweise liegen zur Zeit nicht vor.
Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Montabaur gerne unter der Tel. 02602-9226-0 angenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-155
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Weroth. 8 Fälle von Diebstahlsdelikten auf Friedhof in Weroth
Bisher wurden mindestens acht Fälle bekannt.