Weroth
Weroth. 8 Fälle von Diebstahlsdelikten auf Friedhof in Weroth
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Jeweils in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, am 9. und 10. April und vom 16. und 17. April kam es auf dem Friedhof von Weroth (L 314) zu Diebstählen von religiösen Figuren (Madonna), Kreuzen, oder sonstigem Grabschmuck.

Bisher wurden mindestens acht Fälle bekannt.
Die Gegenstände aus Messing oder Bronze wurden teilweise herausgerissen, oder durch den Einsatz einer Flex vom Grab getrennt.
Der Sachschaden beträgt auf jeden Fall mehrere Tausend Euro.
Täterhinweise liegen zur Zeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Montabaur gerne unter der Tel. 02602-9226-0 angenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-155


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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