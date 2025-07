Weisel - Vermisstensuche war erfolgreich

Am späten Abend des 09.07.2025 wurde die Polizei über eine in der Ortschaft Weisel vermisste 76-jährige Person in Kenntnis gesetzt.

Da eine hilflose Lage der Person nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbindung der örtlichen Feuerwehren und des Polizeihubschraubers veranlasst. In einem Waldstück bei Weisel konnte schließlich durch den Polizeihubschrauber eine Person lokalisiert und anschließend durch die Feuerwehr gerettet werden, bei der es sich um die vermisste Person handelte. Die Person befand sich in einer hilflosen Lage und war unterkühlt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.



