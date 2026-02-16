Ursächlich für die Beschädigungen dürfte ein Verkehrsunfall gewesen sein. Ein Verursacher des Schadens meldete sich bislang nicht.
Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei St. Goarshausen zu melden.
Weisel - Verkehrsunfallflucht
