Weisel - Verkehrsunfallflucht

Am 15.02.2026 gegen 19:45 Uhr wurden durch Polizeikräfte im Bereich der Einmündung der Landstraße 339 in die Landstraße 337 bei Weisel auf einer dortigen Verkehrsinsel zwei beschädigte Verkehrszeichen festgestellt.

Ursächlich für die Beschädigungen dürfte ein Verkehrsunfall gewesen sein. Ein Verursacher des Schadens meldete sich bislang nicht.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei St. Goarshausen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771/9327-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell