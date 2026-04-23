Weisel Weisel, Schwerer Verkehrsunfall auf L 339 zwischen Kaub und Weisel, Vollsperrung der L 339 Polizeidirektion Montabaur (ots) 23.04.2026, 20:14 Uhr

i Symbolbild dpa

Am 23.04.2026 gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf der L 339 zwischen Kaub und Weisel ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW im Gegenverkehr.

Die L 339 ist derzeit für den Straßenverkehr gesperrt. Die Vollsperrung wird noch länger andauern. Nähere Informationen folgen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Bahnhofstraße 12

56348 St. Goarshausen

Telefon: 06771 93270

Gerald Eberth, PHK





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell







Artikel teilen

Artikel teilen