Die L 339 ist derzeit für den Straßenverkehr gesperrt. Die Vollsperrung wird noch länger andauern. Nähere Informationen folgen.
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Gerald Eberth, PHK
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Weisel, Schwerer Verkehrsunfall auf L 339 zwischen Kaub und Weisel, Vollsperrung der L 339
Die L 339 ist derzeit für den Straßenverkehr gesperrt. Die Vollsperrung wird noch länger andauern. Nähere Informationen folgen.