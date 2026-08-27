Der Motorradfahrer konnte über eine kurze Wegstrecke weiterfahren und stürzte im Anschluss bei geringer Fahrtgeschwindigkeit in Höhe der dortigen Leitplanke. Er zog sich Frakturen am Bein sowie Schürfwunden zu (mittelschwere Verletzungen). Der Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
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Weinähr - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer auf der L325
Der Motorradfahrer konnte über eine kurze Wegstrecke weiterfahren und stürzte im Anschluss bei geringer Fahrtgeschwindigkeit in Höhe der dortigen Leitplanke. Er zog sich Frakturen am Bein sowie Schürfwunden zu (mittelschwere Verletzungen). Der Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.