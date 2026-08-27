Weinähr
Weinähr - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer auf der L325
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Ein 57-jähriger Motorradfahrer kam beim Befahren einer leichten Rechtskurve auf der L325 zwischen Weinähr und Dies auf die Gegenfahrbahn und touchierte mit dem Bein minimal einen entgegenkommenden Ford Kastenwagen an der Stoßstange.

Der Motorradfahrer konnte über eine kurze Wegstrecke weiterfahren und stürzte im Anschluss bei geringer Fahrtgeschwindigkeit in Höhe der dortigen Leitplanke. Er zog sich Frakturen am Bein sowie Schürfwunden zu (mittelschwere Verletzungen). Der Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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Telefon: 02602-9226-0


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