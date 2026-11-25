Die fahrzeugführende Person verlor beim Heranfahren an den Einmündungsbereich zur B417 am Ende des Gelbachtals die Kontrolle über das Fahrzeug, welches sich daraufhin überschlug. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Das verunfallte Kraftfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Bad Ems hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



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