Warnung vor Trickdieben im Bereich der Polizeiinspektionen Westerburg und Hachenburg





Ziel der Täter sind Schmuck, Bargeld und Wertsachen.



Bislang kam es zu zwei vollendeten Taten, bei denen Schmuck entwendet wurde. Die Täter gaben sich zuvor als Antiquitätenhändler aus.



Die Polizei warnt und rät:



- Lassen Sie niemand Fremdes in ihre Wohnung und zeigen Ihnen ihre

Wertgegenstände

- Informieren Sie die Polizei über die 110 über verdächtige

Personen und Fahrzeuge

- notieren Sie sich die Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen

- Bitte warnen Sie auch ältere Angehörige, Nachbarn und Bekannte



Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Montabaur unter 02602/92260 oder der örtlich zuständigen Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Sylvia Gerz, PHK'in



Telefon: 02602-9226-312





