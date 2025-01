Warnung vor falschen Mitarbeitern der Wasserwerke

Am heutigen 21.01.2025 sind im gesamten Dienstgebiet der Polizei Montabaur wiederholt angebliche Mitarbeiter der Wasserwerke Neuwied aufgetreten.

Diese gaben vor, Zählerstände ablesen zu wollen. Stattdessen wurden jedoch in einem unbeobachteten Moment Zimmer und Schränke der Geschädigten durchwühlt.



Die Polizei warnt daher eindringlich davor, die falschen Mitarbeiter ins Haus zu lassen! Echte Wasserwerker können sich ordnungsgemäß ausweisen und sind an ihrer Kleidung oder ihrem Fahrzeug (Aufschrift "SWN") zu erkennen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Brandscheidt, PHK'in



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell