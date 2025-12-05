Warnung vor Betrug durch "Falsche Bankmitarbeiter" - Zeugenaufruf

"Falsche Bankmitarbeiter".



Die Täter nahmen zunächst telefonischen Kontakt zu vorwiegend älteren Mitbürgern auf und gaben sich als Bankmitarbeiter aus.

Aufgrund angeblich unberechtigter Abbuchungen von deren Bankkonten, welche bis dato tatsächlich nicht stattgefunden hatten, kündigte man zum Schutz vor weiteren Abbuchungen einen Tausch der Bank-/EC-Karten der Geschädigten an.

Nachfolgend erschien bei den Geschädigten ein weiterer angeblicher Bankmitarbeiter, der die Bankkarten mit Einverständnis der Geschädigten an sich nahm und den PIN der Konten erfragte.

Anschließend kam es in mindestens einem Fall zu einer unberechtigten Abhebung eines vierstelliger Bargeldbetrages an einem nahegelegenen Geldausgabeautomaten.



Die Polizei warnt ausdrücklich vor der in Rede stehenden Betrugsmasche und bittet Mitbürger um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Kriminalinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell