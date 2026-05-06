Warnung vor Anrufen von falschen Polizeibeamten

Die Anrufer geben sich als Kriminalbeamte aus und berichten von einer Einbrecherbande in Miehlen. Man fragt nach Bargeld und Wertgegenständen, die die Angerufenen zur Sicherheit an einen vorbeikommenden Polizeibeamte aushändigen oder vor die Tür legen sollen. Die Polizei warnt eindringlich davor, dies zu tun! Es handelt sich niemals um echte Polizeibeamte! Da insbesondere ältere Menschen Ziel der Anrufe sind, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, diese Menschen (Verwandte, Nachbarn) zu sensibilisieren!



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion St. Goarshausen

(PHK Raatz)



Telefon: 06771-9327-0





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