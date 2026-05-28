Westerburg
Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Donnerstag, den 28.05.2026, wurden der Polizeiinspektion Westerburg zahlreiche Fälle von Anrufen durch falsche Polizeibeamte aus dem Bereich Westerburg gemeldet.

Die Anrufer geben sich als Kriminalbeamte aus und berichten von angeblichen Einbrüchen im näheren örtlichen Umfeld.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse sowie andere sensible Daten.
Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu.
Übergeben Sie unbekannten Personen weder Geld noch Wertsachen.

Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren