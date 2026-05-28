Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Die Anrufer geben sich als Kriminalbeamte aus und berichten von angeblichen Einbrüchen im näheren örtlichen Umfeld.



Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse sowie andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu.

Übergeben Sie unbekannten Personen weder Geld noch Wertsachen.



Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre örtliche Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0

piwesterburg.wache@polizei.rlp.de





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