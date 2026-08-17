Guckheim
Warnmeldung vor Telefonbetrügern
Symbolbild
dpa

Aktuell kommt es im Bereich der Verbandsgemeinde Westerburg - in der Ortschaft Guckheim - zu Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten.

Unter der Legende eines Überfalls in der Nachbarschaft geben sich die Anrufer als Polizeibeamte der Polizeiinspektion Westerburg aus und fragen nach Wertgegenständen. Die Polizei Westerburg rät in solchen Fällen das Gespräch zügig zu beenden, auf die gestellten Fragen nicht einzugehen und die Polizei Westerburg zu verständigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Jahnstraße 5
56457 Westerburg
Tel.: 02663 9805-0
E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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