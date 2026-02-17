Warnmeldung vor Telefonbetrügern

Aktuell kommt es im Bereich der VG Westerburg in den Ortschaften Stockum-Püschen, Rotenhain und Bellingen zu Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten.

Unter der Legende eines Überfalls in der Nachbarschaft geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und fragen nach Wertgegenständen. Die Polizei Westerburg rät in solchen Fällen das Gespräch zügig zu beenden, auf die gestellten Fragen nicht zu antworten und die Polizei in Westerburg zu verständigen.



