Der bislang flüchtige Fahrzeugführer beschädigte einen in der Queraufstellung parkenden grauen Kia und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Westerburg.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-9805-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Wallmerod – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes
