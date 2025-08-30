Wallmerod – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes

Am Freitag, den 29.08.2025, ereignete sich zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in 56414 Wallmerod eine Verkehrsunfallflucht.

Der bislang flüchtige Fahrzeugführer beschädigte einen in der Queraufstellung parkenden grauen Kia und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Westerburg.



