Polizeidirektion Montabaur
Waldbrand im Emser Bikepark
Symbolbild
dpa

Bad Ems / Kemmenau (ots) - Am 12.08.2026 gegen 12:30 Uhr kam es im Bereich des Emser Bikeparks zu einem Waldbrand.

Der Brand auf einer Fläche von ca 300 m² konnte schnell durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch wurden mehrere hölzerne Bike-Rampen zum Teil schwer beschädigt. Die Ermittlungen zu einer möglichen Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Telefon: 02603 970-0


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