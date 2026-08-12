Der Brand auf einer Fläche von ca 300 m² konnte schnell durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch wurden mehrere hölzerne Bike-Rampen zum Teil schwer beschädigt. Die Ermittlungen zu einer möglichen Brandursache dauern an.
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Waldbrand im Emser Bikepark
Der Brand auf einer Fläche von ca 300 m² konnte schnell durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch wurden mehrere hölzerne Bike-Rampen zum Teil schwer beschädigt. Die Ermittlungen zu einer möglichen Brandursache dauern an.