Waldbrand im Emser Bikepark

Bad Ems / Kemmenau (ots) - Am 12.08.2026 gegen 12:30 Uhr kam es im Bereich des Emser Bikeparks zu einem Waldbrand.

Der Brand auf einer Fläche von ca 300 m² konnte schnell durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch wurden mehrere hölzerne Bike-Rampen zum Teil schwer beschädigt. Die Ermittlungen zu einer möglichen Brandursache dauern an.



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