Höchstenbach
VU mit verletztem Radfahrer
Symbolbild

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dpa

Am Mittwoch den 23.09.2026 ereignete sich gegen 15:45 Uhr in der Koblenzer Straße in Höchstenbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Ein Pkw bog von der Kölner Straße nach links in die Koblenzer Straße in Richtung Wahlrod ab, ohne auf den vorfahrtberechtigten Radfahrer zu achten. Dieser musste so stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, dass er dadurch zu Fall kam. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer Prellungen und Schürfwunden zu. Er wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

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Telefon: 02602-9226-0


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