VU mit verletztem Radfahrer

Ein Pkw bog von der Kölner Straße nach links in die Koblenzer Straße in Richtung Wahlrod ab, ohne auf den vorfahrtberechtigten Radfahrer zu achten. Dieser musste so stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, dass er dadurch zu Fall kam. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer Prellungen und Schürfwunden zu. Er wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



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