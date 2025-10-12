Kirburg
Vorabmeldung: Gasgefahr -Austretendes Gas

Kirburg - Lindenstraße (ots) - Derzeit läuft ein Einsatz von Feuerwehr sowie Polizei aufgrund austretendem Gas bzw.

deutlichem Gasgeruch.
Sämtliche umliegende Häuser wurden bereits evakuiert.

Der Grundversorger Westerwald ist derzeit in Ausübung einer Leckageortung vor Ort aktiv.

Hiermit wird die Bevölkerung darauf hingewiesen, den Einsatzbereich für die Dauer des Einsatzes zu meiden.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

