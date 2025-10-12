Vorabmeldung: Gasgefahr -Austretendes Gas

Kirburg - Lindenstraße (ots) - Derzeit läuft ein Einsatz von Feuerwehr sowie Polizei aufgrund austretendem Gas bzw.

deutlichem Gasgeruch.

Sämtliche umliegende Häuser wurden bereits evakuiert.



Der Grundversorger Westerwald ist derzeit in Ausübung einer Leckageortung vor Ort aktiv.



Hiermit wird die Bevölkerung darauf hingewiesen, den Einsatzbereich für die Dauer des Einsatzes zu meiden.



Es wird nachberichtet.



