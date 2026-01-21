Vielbach L307 - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht

Im Auffahrtsbereich der L307, in einer langgezogenen Rechtskurve, kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug des Gegenverkehrs, in Folge dessen der Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der Zusammenstoß fand zwischen den jeweiligen Außenspiegeln der Fahrerseite statt. Der zweite Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Die Polizei sucht Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder denen im o.g. Zeitraum ein PKW mit entsprechenden Schäden an der Fahrerseite aufgefallen ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

Sachbearbeiter: PK Hanak





