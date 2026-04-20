VG Loreley - Aktuelle Warnmeldung vor Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte im Bereich St.Goarshausen

St.Goarshausen (ots) -



Im Laufe des heutigen Nachmittags, am 20.04.2026, kam es vermehrt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte im Bereich der Verbandsgemeinde Loreley. Die Täter versuchten unter verschiedenen Vorwänden - beispielsweise dem angeblichen Unfall eines Familienangehörigen - ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen.



Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Verhaltenshinweise:



Beenden Sie das Telefonat umgehend und kontaktieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

Geben Sie gegenüber Unbekannten keine Namen von Angehörigen preis.

Übergeben Sie kein Geld und keine Wertsachen.

Machen Sie keine Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, auch wenn dies der Anrufer ausdrücklich untersagt.



Wichtiger Hinweis:



Keine staatliche Organisation fordert telefonisch die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St.Goarshausen



Telefon: 06771 93270



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





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