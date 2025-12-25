Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Montabaur - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Dienstag, 23.12.2025, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 25.12.2025, 12:00 Uhr, kam es in der Ederstraße in 56410 Montabaur zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl.



Unbekannte Täter versuchten, ein Fenster sowie eine rückseitig gelegene Garagentür eines Einfamilienhauses gewaltsam aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch blieb jedoch erfolglos.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602-92260 oder per E-Mail an pimontabaur@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



