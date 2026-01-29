Der Täter versuchte mit einem Hebelwerkzeug eine Wohnungseingangstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Da dieses jedoch misslang, flüchtete der Beschuldigte unerkannt und ohne Beute. An der Wohnungstür entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Versuchter Wohnungseinbruch
Der Täter versuchte mit einem Hebelwerkzeug eine Wohnungseingangstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Da dieses jedoch misslang, flüchtete der Beschuldigte unerkannt und ohne Beute. An der Wohnungstür entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.