Versuchter Wohnungseinbruch

Am 29.01.2026 zwischen 07:30 und 13:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Niederahr einzubrechen.

Der Täter versuchte mit einem Hebelwerkzeug eine Wohnungseingangstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Da dieses jedoch misslang, flüchtete der Beschuldigte unerkannt und ohne Beute. An der Wohnungstür entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.



