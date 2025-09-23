Versuchter Wohnungseinbruch in Kirburg

In der Wiesenstraße in 57629 Kirburg ereignete sich im Zeitraum 15.09.2025, 19:00 Uhr bis 16.09.2025, 07:00 Uhr, ein versuchter Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.

Hierbei versuchten unbekannte Täter vergeblich mittels aufhebeln von Türen und Fenstern in das Wohnhaus zu gelangen. Hinweise nimmt die Polizei Hachenburg entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell