Hierbei versuchten unbekannte Täter vergeblich mittels aufhebeln von Türen und Fenstern in das Wohnhaus zu gelangen. Hinweise nimmt die Polizei Hachenburg entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Versuchter Wohnungseinbruch in Kirburg
Hierbei versuchten unbekannte Täter vergeblich mittels aufhebeln von Türen und Fenstern in das Wohnhaus zu gelangen. Hinweise nimmt die Polizei Hachenburg entgegen.