Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht vom 19. auf den 20.11.2025 in ein Einfamilienhaus in der Herderstraße in Siershahn einzubrechen.

Es wurde versucht, eine Balkontüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Vermutlich wurde der Täter von der Hauseigentümerin gestört und flüchtete unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Steuler, PHK



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell