Es wurde versucht, eine Balkontüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Vermutlich wurde der Täter von der Hauseigentümerin gestört und flüchtete unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus
