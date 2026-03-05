Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Am 05.03.2026 gegen 19:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Marsstraße in Montabaur einzubrechen.

Es wurde ein Fenster des Erdgeschosses im rückwärtigen Bereich des Anwesens eingeschlagen. Der Täter ließ vermutlich durch die aktivierte Alarmanlage von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchtete unerkannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus dem betroffenen Wohngebiet Himmelfeld.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Steuler, PHK



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell