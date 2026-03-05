Es wurde ein Fenster des Erdgeschosses im rückwärtigen Bereich des Anwesens eingeschlagen. Der Täter ließ vermutlich durch die aktivierte Alarmanlage von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchtete unerkannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus dem betroffenen Wohngebiet Himmelfeld.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus
