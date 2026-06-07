Roßbach
Versuchter Einbruchsdiebstahl
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Im Tatzeitraum vom 04.06.2026, 19:00 Uhr, bis zum 07.06.2026, 11:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Roßbach zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter versuchten, die Haupteingangstür des Mehrgenerationenhauses (Gemeindehaus) sowie die Haupteingangstür der angrenzenden Sporthalle aufzuhebeln.

An beiden Türen konnten Hebelmarken festgestellt werden, die vermutlich durch die Verwendung eines Schraubendrehers verursacht wurden. Den Tätern gelang es nicht, in die Gebäude einzudringen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per Email an pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

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Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0


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