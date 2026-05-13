Nisterau
Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Lagerhalle
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

In der Nacht von Dienstag, dem 12.05.2026 auf Mittwoch, den 13.05.2026 ereignete sich ein versuchter Einbruchsdiebstahl aus zwei Lagerhallen eines Unternehmens in Nisterau.

Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter durch überklettern eines Zaunes Zugang auf das Firmengelände. Auf dem Firmengelände beschädigten die unbekannten Täter jeweils ein Fensterelement zweier Lagerhallen. Ob die Lagerhallen im Anschluss betreten wurden, ist bislang unklar.
Die Polizei Hachenburg bittet nun um Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren