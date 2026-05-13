Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Lagerhalle

In der Nacht von Dienstag, dem 12.05.2026 auf Mittwoch, den 13.05.2026 ereignete sich ein versuchter Einbruchsdiebstahl aus zwei Lagerhallen eines Unternehmens in Nisterau.

Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter durch überklettern eines Zaunes Zugang auf das Firmengelände. Auf dem Firmengelände beschädigten die unbekannten Täter jeweils ein Fensterelement zweier Lagerhallen. Ob die Lagerhallen im Anschluss betreten wurden, ist bislang unklar.

Die Polizei Hachenburg bittet nun um Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können.



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Polizeiinspektion Hachenburg



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