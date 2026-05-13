Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter durch überklettern eines Zaunes Zugang auf das Firmengelände. Auf dem Firmengelände beschädigten die unbekannten Täter jeweils ein Fensterelement zweier Lagerhallen. Ob die Lagerhallen im Anschluss betreten wurden, ist bislang unklar.
Die Polizei Hachenburg bittet nun um Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-95580
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Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Lagerhalle
Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter durch überklettern eines Zaunes Zugang auf das Firmengelände. Auf dem Firmengelände beschädigten die unbekannten Täter jeweils ein Fensterelement zweier Lagerhallen. Ob die Lagerhallen im Anschluss betreten wurden, ist bislang unklar.