Mudenbach
Versuchter Diebstahl eines Verkehrsschildes
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am Sonntag, den 13.09.2026 kann durch einen Anwohner ein entwendetes sowie beschädigtes Verkehrsschild an der Hauptstraße in Mudenbach festgestellt werden.

Bei dem Verkehrsschild handelt es sich um eine Kurvenwarnbarke (Zeichen 625).
Ermittlungen zufolge wurde dieses in der Nacht von Samstag, den 12.09.2026 auf Sonntag den 13.09.2026 in einer Linkskurve auf der K9, zwischen Borod und Mudenbach aus der Verankerung gelöst und ca. 500m entfernt, entlang der Hauptstraße in Mudenbach abgelegt.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 oder per E-Mail pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg


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