Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum oder zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez (Tel.: 06432/6010) in Verbindung zu setzen. Weiter ergeht der Apell an die Bürger, bei möglichen Auffälligkeiten oder Wahrnehmungen, die Polizei zu verständigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Tel.: 06432/6010
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versuchter Diebstahl, Diebstahl von Dieselkraftstoff aus land- & forstwirtschaftlichen Betrieben