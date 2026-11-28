56368 Herold / 56370 Kördorf (ots) - Am Donnerstag, 26.11.2026, im Zeitraum von 03:00 - 04:00 Uhr, kam es in der Gemeinde 56368 Herold zu einem versuchten Diebstahl von Dieselkraftstoff an einem Traktor bei einem landwirtschaftlichen Betrieb und in 56370 Kördorf zu einem vollendeten Diebstahl von etwa 300 Litern Dieselkraftstoff aus einem stationären Dieseltank bei einem forstwirtschaftlichen Betrieb.