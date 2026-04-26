Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls auf einem Firmengelände in Hof

Hierbei wurde sich durch bislang unbekannte Täter zunächst durch das Aufbrechen eines Zaunelements Zutritt auf das Gelände verschafft. Anschließend wurden aus einem dortigen Container mehrere Reifen entwendet. Diese wurden sodann zu einem bereitgestellten Anhänger nahe einer dortigen Firma verbracht. Dort wurden die unbekannten Täter durch einen Verkehrsteilnehmer gestört und verließen die Örtlichkeit fluchtartig in Richtung Herborn. Die Reifen sowie der Anhänger wurden zurückgelassen. Hinweise zum Fluchtfahrzeug liegen bislang nicht vor. Es entstand geringfügiger Sachschaden an einem durchtrennten Zaunelement. Die Reifen wurden an den rechtmäßigen Besitzer übergeben. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.



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Polizeiinspektion Hachenburg

Tel.: 02662-95580





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