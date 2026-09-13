Kamp-Borhofen
Verstorbene Katze - Eigentümer gesucht
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 13.09.2026 gegen 21:00 Uhr wurde der Polizei Sankt Goarshausen eine verletzte Katze im Gleisbett am dortigen Bahnhof gemeldet.

Trotz des schnellen Eintreffens der Beamten konnte die Katze nur noch verstorben vorgefunden werden. Leider besaß die Katze keinen Chip, sodass der Eigentümer vor Ort nicht ermittelt werden konnte.

Es handelte sich um eine weiß-graue Hauskatze mit etwas längerem Fell.

Der Eigentümer kann sich jederzeit für weitere Informationen bei der Polizei Sankt Goarshausen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen

Telefon: 06771 - 93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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