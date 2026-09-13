Verstorbene Katze - Eigentümer gesucht

Trotz des schnellen Eintreffens der Beamten konnte die Katze nur noch verstorben vorgefunden werden. Leider besaß die Katze keinen Chip, sodass der Eigentümer vor Ort nicht ermittelt werden konnte.



Es handelte sich um eine weiß-graue Hauskatze mit etwas längerem Fell.



Der Eigentümer kann sich jederzeit für weitere Informationen bei der Polizei Sankt Goarshausen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Goarshausen



Telefon: 06771 - 93270





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