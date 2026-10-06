Montabaur
Verstärkung für die Polizeidirektion Montabaur: 23 neue Kräfte im Einsatz
Die neuen Mitarbeiter der Polizeidirektion Montabaur
Die neuen Mitarbeiter der Polizeidirektion Montabaur
Polizeidirektion Montabaur

Am Dienstag, 06. Oktober 2026 wurden bei der Polizeidirektion Montabaur insgesamt 23 "neue" Beamtinnen und Beamte begrüßt.

Polizeidirektor Patrick Brummer hieß die neuen Kolleginnen und Kollegen persönlich im Rahmen einer Einführungsveranstaltung willkommen.
Bei den „Neuen“ handelt es sich mehrheitlich um Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Hochschule der Polizei, die nach Abschluss ihres Studiums dauerhaft zu den Polizeidienststellen im Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis versetzt wurden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden alle im Wechselschichtdienst und bei der Kriminalpolizei eingesetzt und sind daher ab nun unmittelbar und rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Sylvia Gerz, PHK'in

Telefon: 02602-9226-312


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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