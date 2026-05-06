Der stellvertretende Direktionsleiter, Kriminaldirektor Lars Weiler, hieß die
neuen Kolleginnen und Kollegen persönlich im Rahmen einer
Einführungsveranstaltung willkommen.
Bei den "Neuen" handelt es sich mehrheitlich um Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamte der Hochschule der Polizei, die nach Abschluss ihres Studiums
dauerhaft zu den Polizeidienststellen im Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis
versetzt wurden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden alle im Wechselschichtdienst
eingesetzt und sind daher ab nun unmittelbar und rund um die Uhr für die
Bürgerinnen und Bürger im Einsatz.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Tobias Neuhoff, POK
Telefon: 02602-9226-318
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Verstärkung bei der Polizei Montabaur: 14 neue Beamte im Einsatz