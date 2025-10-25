Montabaur
Versammlungen in Stockum-Püschen
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Samstag, 25.10.25 fand in der Götzenberghalle in Stockum-Püschen eine nicht öffentliche Versammlung der ESN (Europe of sovereign Nations) statt.


Zeitgleich wurde in unmittelbarer Nähe zur Halle, um das Dorfgemeinschaftshaus, eine angemeldete Versammlung unter dem Titel "Stockum-Püschen bleibt auch in dunklen Zeiten hell und bunt" durch den Verein DEMOS e.V. durchgeführt.
Aus polizeilicher Sicht verliefen beide Veranstaltungen störungsfrei ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Sylvia Gerz, PHK'in

Telefon: 02602-9226-312


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region