Höhn
Versammlung mit Aufzug
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am heutigen Freitag, 23.10.2026, fand in Höhn von etwa 18 Uhr bis 19:40 Uhr eine Versammlung statt, welche von der Organisation M. unter dem Motto "Westerwald zeigt Haltung - gegen die Vereinnahmung unserer Dörfer durch rechtsextreme Organisationen, die Zivilgesellschaft zeigt Haltung" angemeldet worden war.

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Höhn (ots) -

Am heutigen Freitag, 23.10.2026, fand in Höhn von etwa 18 Uhr bis 19:40 Uhr eine Versammlung statt, welche von der Organisation M.U.T. unter dem Motto "Westerwald zeigt Haltung - gegen die Vereinnahmung unserer Dörfer durch rechtsextreme Organisationen, die Zivilgesellschaft zeigt Haltung" angemeldet worden war. Es haben etwa 270 Personen an der Veranstaltung teilgenommen. Im Zuge des Aufzugs musste die Bundesstraße B255 für etwa eine Stunde zwischen den Ortslagen Ailertchen und Hellenhahn-Schellenberg gesperrt werden, eine Umleitung war eingerichtet. Aus polizeilicher Sicht kam es zu keinen Vorkommnissen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 - 98050


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