Versammlung in Hachenburg verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse

Am Sonntag, dem 11.05.2025, gab es in Hachenburg eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Demokratie verteidigen - Für das AfD Verbot".

Der Auftakt fand um 14.30 Uhr auf dem Alten Markt in Hachenburg statt. Dort gab es zunächst drei Redebeiträge bevor sich der Aufzug mit ca. 150 Teilnehmern durch die Fußgängerzone in Richtung Kreisverkehrsplatz Alexanderring bewegte. Dort mussten alle drei Zufahrtswege wegen einer kurzen Abschlusskundgebung für eine Dauer von 10 Minuten komplett gesperrt werden.

Die Versammlung wurde um 15.40 Uhr ohne besondere Vorkommnisse beendet.



