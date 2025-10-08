Der Imbisswagen befand sich direkt an einer Tankstelle. Durch das Ereignis kam es zu keinem Personenschaden. Derzeit ist nicht von Fremdverschulden auszugehen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.
Der Sachschaden wird auf ca. 40000 EUR geschätzt.
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Verpuffung an Imbisswagen
