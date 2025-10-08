Höhn
Verpuffung an Imbisswagen
Am Mittwoch, dem 08.10.2025, kam es gegen 08:10 Uhr zu einer Verpuffung an einem Imbisswagen in Höhn.

Der Imbisswagen befand sich direkt an einer Tankstelle. Durch das Ereignis kam es zu keinem Personenschaden. Derzeit ist nicht von Fremdverschulden auszugehen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.
Der Sachschaden wird auf ca. 40000 EUR geschätzt.

