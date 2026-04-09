Hachenburg
Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Verkehrsunfallflucht: Unfallzeit: 09.

04.2026, ca 09:00 Uhr

Unfallort:

Hachenburg, Parkplatz Ermenstraße

Hergang:

Auf dem Parkplatz in der Ermenstraße kam es zu der besagten Unfallzeit zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer/in vermutlich beim Ein/oder Ausparken gegen einen dort abgestellten weißen BM;W- SUV und beschädigte diesen an der Beifahrerseite. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

02662- 95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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