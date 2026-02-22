Höhn. Am Freitag, dem 20.02.2026, im Zeitraum von 11:50 bis 12:05 Uhr wurde auf dem Parkplatz vom Einkaufspark in Höhn an einem schwarzen BMW X3 der Außenspiegel auf der Beifahrerseite durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.