Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663 98050
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht
Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.