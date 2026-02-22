Höhn
Verkehrsunfallflucht

Symbolbild

dpa

Höhn. Am Freitag, dem 20.02.2026, im Zeitraum von 11:50 bis 12:05 Uhr wurde auf dem Parkplatz vom Einkaufspark in Höhn an einem schwarzen BMW X3 der Außenspiegel auf der Beifahrerseite durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 98050
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren