Der flüchtige Fahrer fuhr vermutlich mit einem weißen Kraftfahrzeug gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses erheblich.
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bei der Polizeiwache in
Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer: 02624-9402-0.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht
