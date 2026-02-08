Höhr-Grenzhausen
Verkehrsunfallflucht
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Samstagabend des 07.02.2026, in dem Zeitraum von 19:30h-21:30h ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Hotel Heinz in Höhr-Grenzhausen.

Der flüchtige Fahrer fuhr vermutlich mit einem weißen Kraftfahrzeug gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses erheblich.
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bei der Polizeiwache in
Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer: 02624-9402-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren