Ein bislang unbekannter LKW befuhr die L302 aus Richtung Gemünden kommend in Richtung Seck. In einer Linkskurve geriet der LKW auf die Gegenfahrbahn, so dass eine entgegenkommende PKW-Fahrerin, sowie eine nachfolgende Kradfahrerin abbremsen mussten. Hierbei fuhr die Kradfahrerin auf den PKW auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinter diesem sollen sich noch mehrere PKW befunden haben, deren Fahrzeugführer möglicherweise Angaben zum Unfall bzw. dem LKW machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell