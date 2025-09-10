Ein PKW Skoda setzte auf der vorgenannten Strecke zum Überholen eines schwarzen Toyota mit ukrainischem Kennzeichen an. Als der PKW auf gleicher Höhe war, drängte der Toyota den Skoda von der Fahrbahn ab, so dass dieser gegen einen Leitpfosten stieß. Am Skoda entstand Sachschaden. Der Toyota entfernte sich über die B255 in Fahrtrichtung Montabaur. Bei dem Toyota soll es sich um einen Geländewagen (eventuell Land Cruiser) mit komplett getönten Scheiben gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) entgegen.



Polizeiinspektion Westerburg



